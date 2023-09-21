Первый спектакль на новой сцене Пермского ТЮЗа состоится в декабре

Проект строительства малой сцены театра реализуется к 300-летию города

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Спектакль на новой сцене Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) состоится в декабре, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира ГТРК "Пермь".

"Проект [новая сцена ТЮЗа] уже достраивается, там идет покраска стен. Насколько я знаю, в начале декабря будет премьера - новая постановка на малой сцене Театра юного зрителя. Это такой уютный квартал получился в центре города, с уютным двориком, с отремонтированной действующей сценой", - рассказал Махонин.

Малая сцена Пермского ТЮЗа будет располагаться в здании памятника градостроительства и архитектуры регионального значения "Дом уездного земства" на ул. Пермской, 66. Для этого здание отреставрировано, большая и малая сцены связаны между собой с помощью перехода с ул. Екатерининской на ул. Пермскую. Согласно проекту, трансформируемые конструкции сценических комплексов дадут возможность в будущем в короткие сроки подготавливать площадку для любых мероприятий. Ожидается, что на малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей составит 8 тыс. человек. Проект строительства малой сцены ТЮЗа реализуется к 300-летию Перми.

Здание, в котором сейчас располагается театр юного зрителя, построено на рубеже 19-20 веков. Это один из самых заметных памятников архитектуры Перми. ТЮЗ появился в этом здании в 1964 году и был одним из известных молодежных театров России. Будущий же театральный комплекс объединит два памятника архитектуры - дом Любимовой (действующая сцена) и бывшее здание уездного земства. По данным театра, это будет один из самых технически оснащенных театральных центров города.