Более 2 тыс. зрителей в Казахстане посетили Дни якутского кино

Фильмом открытия стал триллер Степана Бурнашева "Айта"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зрителями Дней якутского кино, которые проходили в Казахстане с 15 по 20 сентября, стали свыше 2 тыс. человек. Фильмом открытия был триллер Степана Бурнашева "Айта", сообщили в пресс-службе дистрибьюторской компании "Соллакс".

"Дни якутского кино, которые проходили в Республике Казахстан с 15 по 20 сентября, посетили более 2 тыс. зрителей. Они посмотрели 10 разножанровых фильмов, раскрывающих уникальный стиль якутского кино и отражающих местный колорит", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии открытия, которая состоялась 15 сентября в Алма-Ате, зрителям показали самый кассовый якутский фильм - психологический триллер "Айта" режиссера Степана Бурнашева, который лично представил его вместе с продюсерами Александриной Каменевой и Надеждой Дорожкиной.

Также в программу Дней якутского кино вошли фильмы "Срединный мир" первого профессионального якутского кинорежиссера Алексея Романова, "Чувак" Владимира Мункуева, "Нет бога кроме меня" Дмитрия Давыдова. Также зрителям показали картины работы Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" и "Не хороните меня без Ивана", фильмы Петра Хики "Проклятый хомус" и "Холодное золото", ленту "Джулур: мас-рестлинг" Валентина Макарова и еще один фильм Бурнашева - драму "Наша зима".