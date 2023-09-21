В ансамбле Александрова рассказали об его уникальном звучании

Оно обеспечивается настройкой инструментов на 4 Гц выше общепринятых норм, сообщил руководитель оркестра ансамбля Николай Кириллов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уникальная настройка инструментов на 4 Гц выше общепринятых норм создает запоминающееся яркое и мощное звучание хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной 95-летию со дня образования коллектива, сообщил руководитель оркестра ансамбля Николай Кириллов.

"Есть еще один профессиональный секрет - есть общепринятая для настройки инструментов нотка ля - у нее 440 Гц, а в Ансамбле Александрова 444 Гц было изначально. Это было связано с тем, что наши основатели добивались яркого, мощного, напряженного звучания хора", - сказал Кириллов.

Он уточнил, что артисты, которые только приходят в хор, зачастую сталкиваются с неудобствами в связи с такой настройкой инструмента. Кроме того, он отметил, что в ансамбле был короткий период времени, когда была попытка вернуться к нормальной настройке инструментов, однако она не увенчалась успехом.