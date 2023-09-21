Театр сатиры в юбилейном сезоне покажет пять премьер

Театр откроет сезон пьесой "Иван Васильевич" Михаила Булгакова

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Театр сатиры откроет юбилейный сезон пьесой "Иван Васильевич" Михаила Булгакова. В течение сезона он представит еще четыре премьеры на разных площадках, рассказал на пресс-конференции ТАСС художественный руководитель театра Сергей Газаров.

100-летие театр отметит 1 октября 2024 года.

"29 и 30 числа этого месяца у нас премьера "Иван Васильевич" Михаила Афанасьевича Булгакова. У пьесы очень интересная история, связанная с Театром сатиры. Пьеса создавалась для Театра сатиры 90 лет назад <...>, но ни разу не демонстрировалась публике. Спектакль был закрыт, ситуация была другая, отношение к Михаилу Афанасьевичу другое. <...> Мы начали работу над "Пигмалионом", и делает этот спектакль Виктор Моисеевич Крамер", - сообщил Газаров.

По его словам, идет работа над постановкой "Пигмалион", а в апреле состоится премьера "Севильского цирюльника". Две премьеры - спектакли "Коза Луиза и НЛО" и "Дюймовочка" - пройдут на детской сцене в этом сезоне.

"Развитие театра идет планомерно. Один только факт, что за прошлый сезон нас посетило на 120 тыс. больше, чем в предыдущие сезоны, говорит о том, что интерес к театру растет", - отметил Газаров.

Президент Театра сатиры, народный артист РФ Александр Ширвиндт добавил, что он выйдет на сцену Театра сатиры в новом сезоне в октябре. 25 октября пройдет показ спектакля "Где мы? !...", в котором он играет одну из главных ролей.

Гастроли

Директор театра Игорь Берлин рассказал, что если раньше они показывали малые формы в относительно небольших городах России - в Курске, Старом Осколе, Железногорске, то в юбилейном сезоне гастроли станут масштабнее. "Планируем в этом сезоне выезды на большие гастроли в большие города. Пока мы не будем об этом заявлять. Но будем вывозить не только малые формы, но и большие спектакли. Например, мы планируем [включить в гастрольный план] "Ивана Васильевича". Открою небольшую тайну, возможно, этот спектакль посетит Питер", - сказал он.

Театр сатиры открылся 1 октября 1924 года. В разные годы в нем играли Андрей Миронов, Татьяна Васильева, Валентина Токарская, Анатолий Папанов. Сейчас в репертуаре Театра сатиры 40 спектаклей, которые идут на четырех сценах, а в труппе - 120 человек.