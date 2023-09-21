Жюри IV сезона премии "Русский детектив" возглавили писатели Анна и Сергей Литвиновы

В число членов жюри вошли также гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, писатели Александр Пензенский, Елена Дорош, Валерия Вербинина, Евгения Кретова, Анна Князева, автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов и главный редактор телеканала "Русский детектив" Елена Ефанова

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жюри четвертого сезона премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив" возглавили российские писатели-соавторы в жанре остросюжетного романа Анна и Сергей Литвиновы, сообщил директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.

"Председателем жюри четвертого сезона премии "Русский детектив" становятся Анна и Сергей Литвиновы - одни из самых популярных писателей в жанре остросюжетного и детективного романа", - объявил он на пресс-конференции в ТАСС.

В состав жюри третьего сезона премии, помимо Литвиновых и Кудрявцева, вошли еще 19 человек. В их числе генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, писатели Александр Пензенский, Елена Дорош, Валерия Вербинина, Евгения Кретова, Анна Князева, автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов, главный редактор телеканала "Русский детектив" Елена Ефанова.

По словам Кудрявцева, в 2023 году на литературные номинации премии было подано 330 заявок, что на 10% больше, чем было в предыдущем сезоне "Русского детектива". "С этого сезона у премии появились три новые номинации, премия развивается. Это "Детективный триллер", "Исторический детектив" и "Документальный детектив", или, как его еще называют в профессиональной среде, true detective. Количество литературных номинаций в четвертом сезоне у нас 12. Больше всего заявок подано на две основные номинации - "Преступление и наказание: детектив года", "Открытие года" и "Дебют года". В дебютах 78 заявок, это потрясающе. В "Открытии года" 61 заявка, в "Преступление и наказание: детектив года" было подано 42 заявки", - сказал он.

Помимо этих категорий, премия традиционно представлена номинациями "Автор года", "Выбор читателей LiveLib", "Детский детектив", "Лучший иностранный детектив" (на русском языке), "Лучший комикс / графический роман", "За вклад в развитие детективного жанра" (спецприз жюри), "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив", "Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив" и "Лучший фильм в жанре детектив". Победитель четвертого сезона станет известен в июне 2024 года на книжном фестивале "Красная площадь".

О премии

Премия "Русский детектив" создана в 2020 году с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, а также для повышения статуса детективного жанра и остросюжетной прозы у литературного сообщества. Одна из важных задач премии - показать читателям, зрителям и профессиональному сообществу разнообразную палитру современной детективной прозы и кино.

Учредителем премии выступает киноканал "Русский детектив", входящий в медиахолдинг "Цифровое телевидение". Премия проводится при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ", Российской государственной библиотеки, книжного рекомендательного сервиса LiveLib.