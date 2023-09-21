Если бы в будущем была монархия: чем необычна опера "Царская невеста" в МАМТе

"Царская невеста" — одна из самых известных и проникновенных опер Николая Римского-Корсакова. Именно с ее постановки в 1926 году Оперная студия под руководством Станиславского начала свою работу в здании театра на Большой Дмитровке. Спустя почти сто лет МАМТ переосмыслил произведение: историю о любви и смерти во времена опричнины режиссер Дмитрий Белянушкин решил перенести в утопическое будущее. Рассказываем, что из этого вышло.

Опера "Царская невеста" основана на одноименной пьесе Льва Мея, который в свою очередь вдохновлялся реальными событиями времен опричнины. А именно — женитьбой Ивана Грозного на дочери купца Марфе Собакиной. Девушка обладала невероятной красотой, царь выбрал ее на смотринах, куда, как писал Карамзин, съехались тысячи невест из разных городов, однако жить долго и счастливо у них не получилось: через несколько дней после свадьбы Марфа умерла от неизвестного недуга. По наиболее распространенной до сих пор версии, молодую царицу отравили. Мей в своей пьесе 1849 года решил пофантазировать, кто и почему мог это сделать, при этом сохранил фигуры некоторых людей, которые действительно имели отношение к трагическому событию. "Завязка, развязка и весь ход драмы, разумеется, — вымысел, но вымысел, основанный на "могло быть", — писал Мей.

Увертюра к опере захватывающая и очень драматичная — воинственные и широкие пассажи постоянно переплетаются со светлой, напевной, задумчивой мелодией. Исполняют ее при открытом занавесе: над фрагментом мощной крепостной стены тревожно клубится дым. Даже те, кто не знаком с либретто, могут догадаться, что хэппи-энда не будет. Не стоит ждать и хрестоматийных декораций — крепость разворачивается, и вместо белокаменных палат перед нами вполне современная баня в стиле лофт, с огромным чаном, люминесцентными лампами и черными кожаными диванами. В раздумьях сидит главный герой, опричник Григорий Грязной (Антон Зараев): никакого кафтана, как в учебниках по истории, и уж тем более шапки с мехом, — вид "а-ля натюрель", простыня на голое тело. В баню Грязной пришел, чтобы отмыться от надоевших мыслей: он страстно влюблен в Марфу Собакину, но она обещана другому, боярину Ивану Лыкову.

© Софья Сандурская/ ТАСС

Здесь стоит отметить, что действия оперы в постановке Белянушкина развиваются в 2072 году в альтернативной реальности, где Россия вновь приняла монархический строй. "Общество стремится вернуться к традициям Руси и к словесному диалекту, который использовали пятьсот лет назад", — объяснил режиссер. При этом люди пользуются всеми благами цивилизации и время от времени носят одежду, стилизованную под XVI век. По словам Белянушкина, команде постановщиков удалось найти такую антиутопию, где все встало на свои места, и устаревшие слова в ариях и речи артистов не кажутся странными. "Мы попытались воссоздать будущее с артефактами и элементами настоящего и прошлого. Заглянуть в будущее через прошлое и настоящее", — сказал режиссер.

Все три эпохи действительно пересекаются, иногда напоминая и о других временах — например, о девяностых. Опуская подробности, скажем, что сцена "пирушки" в бане, где к Грязному присоединились другие опричники (внушительного вида), а затем и танцующие девушки, могла бы подойти и для фильма о каком-нибудь криминальном авторитете. В то же время, постановка получилась совершенно не пошлой (как иногда бывает при попытках осовременить классику), вдумчивой и даже ироничной.

Вводные данные у "Царской невесты" были непростые: текст старинный, тему опричнины назвать увлекательной нелегко, да и в целом, все, что связано с исторической памятью, переиначивать — дело рискованное. Однако режиссеру и артистам удалось так расставить акценты, что и речь героев, и даже их поступки кажутся понятными, а иногда и злободневными. "Та стена, которая стояла 400 лет назад, и до сих пор стоит — она не поменялась. Меняются костюмы, с лошадей мы пересели на автомобили, но эмоции, психология человеческой души, она не меняется — всегда остается такой же", — комментирует режиссер.

Любовный многоугольник

Основной конфликт оперы строится не только на том, что Грязной влюблен в Марфу, которая собирается замуж за другого, но и на том, что у Грязного уже есть женщина — бойкая и страстная Любаша. Она живет мыслями об опричнике и боится его потерять, при этом чувствует, что он ее больше не любит и вскоре уйдет. Ариозо Любаши (Лариса Андреева), которое исполняется "а капелла", без музыки, настолько же пронизывающее и трагичное, как и судьба ее соперницы Марфы. По сюжету, именно Любаша добывает для царской невесты смертельное зелье. При этом, чтобы усилить мотивацию ее поступка, постановщики приняли довольно смелое решение: по округлившемуся животу в первой же сцене становится понятно, что героиня в положении. И после этого куда более сложно винить ее: очевидно, что главное зло здесь именно Грязной, из-за которого решаются на жестокие поступки и погибают другие люди.

Партию Марфы исполняла дебютантка Елизавета Пахомова — в ее карьере это первая главная роль в постановке такого масштаба. Сопрано у певицы волшебное, летящее и звонкое, как колокольчик, поэтому и Марфа в ее исполнении получилась ангельской. Чистоты и хрупкости образу добавил наряд в неорусском стиле от художника по костюмам, дизайнера Светланы Тенгин: длинное, нежно-голубое платье с объемными рукавами, как у врубелевской "Царевны-Лебедь".

Елизавета Пахомова в роли Марфы © Софья Сандурская/ ТАСС

Конечно, Марфе подошел бы именно Лыков (Владимир Дмитрук) — мягкий и спокойный интеллигент, который не расстается с очками даже в бане, которого она знает с детства, с которым у нее связаны самые волнующие воспоминания — о прогулках в саду. Сцена с арией Марфы, в которой она рассказывает о давней дружбе с Иваном, благодаря игре света, трансформирующимся декорациям и, конечно, голосу Елизаветы Пахомовой получилась особенно эффектной и сказочной. Идиллия резко разрушается появлением боярина в ослепляюще золотой шубе: окруженный свитой опричников, он пристально смотрит на Марфу. Даже в мечтах девушка не может остаться наедине с Лыковым, не говоря уже о свадьбе: во время обручения герои узнают, что царь Иван Грозный выбрал Марфу себе в жены, а зелье вот-вот начнет действовать.

"Царскую невесту" можно назвать остросюжетной оперой, в постановке Белянушкина — особенно. Характеры героев ему и артистам удалось очистить от устоявшегося восприятия и покрыть новыми красками, на невербальном уровне сделать их более выпуклыми и живыми, что безусловно непросто, когда в работе материал, шлифовавшийся более века. Здесь нет и намека на "нафталин", несмотря на историческую тематику; нет вульгарности, несмотря на то, что герои переоделись в современную одежду и стали вести себя более раскованно; есть удивительный баланс, который удается удерживать все три часа, что идет постановка. Ближайшие показы пройдут 21 и 22 сентября, а также в ноябре.

Дарья Шаталова