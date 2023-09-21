Сокуров считает, что ситуация с "Айтой" ставит под угрозу развитие национального кино

Фильм якутского режиссера Степана Бурнашева убрали с российских видеосервисов по требованию Роскомнадзора за "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России", сообщала газета "Ведомости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Ситуация с претензиями Роскомнадзора к якутскому фильму "Айта" ставит под угрозу развитие национального и жанрового кино. Такое мнение выразил кинорежиссер Александр Сокуров, указав, что это является "тяжелым примером для молодых режиссеров сегодня".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что с российских видеосервисов убрали фильм "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме "Айта" "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России". В Роскомнадзоре пояснили ТАСС, что "в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности". В ведомстве отметили, что "распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо".

"Я недавно посмотрел фильм. И я ничего того, что увидел Роскомнадзор, в этом фильме не увидел. Это художественное произведение, у которого есть право ходить, что называется, по границе, размышлять, рассматривать, что происходит в жизни людей, - сказал Сокуров в беседе с ТАСС. - И должен сказать, что я <…> никогда не видел фильмов, которые возбуждают национализм. Художественное произведение и это клише - это абсолютно не пересекающиеся понятия. <…> Что-что, а якутское кино никогда не болело и не будет болеть этими болезнями, в которых обвиняют этого автора".

По мнению Сокурова, это решение Роскомнадзора не соотносится с тем, что фильму "Айта" министерством культуры РФ было выдано разрешительное удостоверение на прокат в кинотеатрах. "[В министерстве] выдавали это разрешение, понимая, что имеют дело с художественным произведением, что содержание художественного произведения всегда противоречиво. Посмотрите на того же Достоевского, на Льва Николаевича Толстого. Всегда рассматриваются разные противоречивые мотивы, точки зрения", - сказал он.

Режиссер считает, что такие вопросы требуют не запретительных мер, а широкого общественного обсуждения. "По отношению к художественному произведению поступать запретительным методом уже нельзя. Только дискуссия, только обсуждения, только разобраться. <…> Если таким образом мы будем поступать дальше, ни национальное, ни жанровое кино развиваться не сможет, - подчеркнул Сокуров. - Конкуренция в кинематографическом мире очень серьезная, и мы в этой конкурентной борьбе под давлением идеологических клише <…> просто погубим наше кино, молодое кино - точно. Этого ни в коем случае нельзя [допустить]".

"Я, конечно, хотел бы узнать, будет ли защищать своего очень талантливого режиссера глава Республики Якутия, или он оставит это так?" - отметил он.

Вместе с тем в кинокомпании "Сахафильм" заявили журналистам, что запрет фильма только повысил интерес к нему. "Ажиотаж вокруг фильма якутского режиссера вызвал обратный эффект - интерес к запрещенному фильму, а также к самому режиссеру. Как говорят, любой пиар, даже негативный только разогревает публику. А это как раз тот самый случай", - говорится в сообщении кинокомпании.

О фильме

Детективный триллер "Айта" является самым кассовым якутским фильмом, который собрал в прокате свыше 25 млн рублей. По сюжету девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека - Афоня. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

Премьера "Айты" состоялась в декабре 2022 года, картина вошла в конкурсную программу кинофестиваля "Зимний". Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля.