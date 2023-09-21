На Маргаритинской ярмарке в Архангельске впервые соткут ярмарочную дорожку

Ее длина составит 5 м

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ярмарочную дорожку-полотно впервые соткут на Маргаритинской ярмарке, которая открылась в Архангельске. Как рассказала ТАСС начальник информационно-методического отдела Дома народного творчества Архангельской области Наталья Самохина, планируется, что дорожка будет длиной 5 м.

"Из Каргополя в Архангельск привезли ткацкий станок, десять мастериц из разных районов области три дня будут ткать большое полотно-дорожку. Такая акция проводится впервые. Мастерицы будут ткать на главной сцене по 1,5-2 часа, сменяя друг друга, каждая - свой узор. Ожидаем, что получится полотно около пяти метров, но это будет еще зависеть от погоды", - сказала Самохина.

В 2023 году в ярмарке принимают участие более 500 предприятий из 49 регионов России, а также Беларуси и Индии. Более 120 торговых мест для товаропроизводителей, мастеров народных художественных промыслов, изготовителей сувенирной продукции из Архангельской области будут предоставлены на бесплатной основе. Ярмарка проходит в выставочном центре "Норд-экспо", у центрального рынка, у Архангельского облпотребсоюза и на площади у театра драмы в центре города.

Деловая часть Маргаритинки началась с форума "Мой бизнес. Время возможностей". "Такие площадки организованы с целью поддержки малого и среднего бизнеса. Мы видим определенный эффект: основной показатель, который отражает деловую активность в регионе, - количество граждан, занятых в сегменте МСП, за год увеличилось на 4%. Архангельская область сегодня находится среди регионов-лидеров по количеству вновь создаваемых предприятий малого и среднего бизнеса - их стало больше на 16%", - сказал заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников. На форум зарегистрировались более 2 тыс. участников.

Культурная программа

В 2023 году культурную программу Маргаритинской ярмарки посвятили Году экологии. Основные события праздника проходят на площади перед театром драмы. Здесь развернулась выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов "Мастеровой дворик", на площади 23 сентября откроется праздничная программа "Эко! Празднично гуляньё! ".

Еще одной площадкой культурной программы стал концертный зал областного колледжа культуры и искусства. Здесь пройдет смотр народных песенных коллективов "Маргаритинские смотрины" и концертные программы. 24 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов на лучшую творческую программу, посвященную сохранению исторического и культурного наследия Архангельской области, лучшее оформление ярмарочной экспозиции, а также лучший экогостинец.

24 сентября в Архангельске выступит группа Vetkafolk - финалисты Всероссийского музыкального конкурса "Этноlife- звук Евразии" 2022 года. Это три девушки, которые исполняют аутентичный фольклор, собранный в разных уголках России.

Маргаритинская ярмарка завершится 25 сентября.

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области, в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.