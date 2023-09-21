В Туле на выставке о Гончарове представили 150-летнюю летопись семьи писателя

В экспозицию также вошел рукописный лист романа "Обломов"

ТАСС, 21 сентября. Выставка о жизни писателя Ивана Гончарова открылась в Туле, где впервые выставили рукописную летопись семьи литератора, которую вели в течение 150 лет. Об этом рассказала ТАСС специалист по экспозиционно-выставочной деятельности дома-музея Вересаева Бэлла Чернова.

"На выставке представлено около 60 экспонатов, воспроизведения предметов из собрания музея писателя в Ульяновске: несколько портретов Ивана Александровича Гончарова, иллюстрации к его главным произведениям - "Обыкновенная история", "Обрыв", "Обломов", рукописный лист его романа "Обломов", первые издания его книг, воспоминания "На родине". "Летописец семьи Гончаровых", книга, которую вели на протяжении 150 лет", - сказала она.

Чернова объяснила, что рукописный "Летописец семьи Гончаровых" начат в 1733 году, а завершен племянником писателя в 1889 году: в книге есть сведения о бракосочетании родителей, рождении всех детей, политических событиях. Также на выставке из фондов ульяновского музея есть портрет XIX века, где Гончарова запечатлел художник Николай Майков, представлены пять стендов с фотографиями старого Симбирска, снимки семьи писателя, в том числе - его брата и двух сестер.

Как добавила заведующая домом-музеем В. В. Вересаева Виктория Ткач, выставка создана в рамках межрегионального проекта с Ульяновским областным краеведческим музеем имени И. А. Гончарова, она открылась 21 сентября и будет работать до 26 октября.

Гончаров родился 6 июня 1812 года в Симбирске (ныне - Ульяновск). Является автором романов "Обыкновенная история", "Обломов", "Обрыв", очерков "Фрегат "Паллада". Умер 15 сентября 1891 в Санкт-Петербурге.

Дом-музей В.В. Вересаева - единственный в России музей писателя, переводчика и литературоведа Викентия Вересаева. Открыли 15 января 1992 года в Туле, является филиалом историко-краеведческого и художественного музея Тульской области.