В Петербурге впервые представили образа трех авторов основных литургий

В экспозицию также вошел крест-распятие XVII века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Свидетели единства: общие христианские святые". Как рассказал корреспонденту ТАСС старший научный сотрудник музея и куратор выставки Александр Буров, впервые на выставке представлены три больших образа авторов трех основных литургий православной церкви.

"Впервые мы выставляем три больших образа святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Иакова, брата Господня. Это авторы трех основных литургий, которые служатся в православной церкви, но они почитаются как на востоке, так и на западе. Также впервые представлен крест-распятие XVII века, который перед этим проходил достаточно сложный процесс реставрации", - сказал Буров.

Посетители выставки смогут увидеть иконы, скульптуры, гравюры, а также живописные произведения как русского, так и западноевропейского происхождения. Экспонаты для выставки взяты из фондов Государственного музея истории религии, а их возраст варьируется от XV до XX века. Отдельно раскрыта тема святых, получивших признание в христианском мире до разделения церкви на Западную и Восточную.

"Для меня очень важно было показать этот диалог между разными христианскими конфессиями, который шел на языке культуры. Этот диалог никогда не прекращался", - подытожил Буров.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры России. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.