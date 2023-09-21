Более 3 тыс. глиняных табличек вернули в Иран из США

Они датированы эпохой Ахеменидов 705-330 годов до н. э.

ТАСС, 21 сентября. Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Сейед Эзатолла Заргами объявил о возвращении в исламскую республику 3 506 глиняных табличек эпохи Ахеменидов (705-330 годы до н. э.). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я в аэропорту. Собираюсь поприветствовать президента Ирана и принять 3 506 исторических табличек периода Ахеменидов, находящихся в его самолете", - заявил он.

Заргами также отметил, что в результате постоянной работы были возвращены девять контейнеров с коллекцией табличек общим весом 675 кг.

В 2019 году Иран потребовал от США полностью вернуть незаконно удерживаемую коллекцию из 30 тыс. глиняных табличек эпохи Ахеменидов. Таблички были обнаружены в 1933 году археологами Института востоковедения Чикагского университета в ходе раскопок в Персеполисе (иранская провинция Фарс), которые велись совместно с иранскими коллегами. Эти, а также другие глиняные таблички с документами ушедшей эпохи и их фрагменты были передали в 1935 году для изучения в Институт востоковедения Чикагского университета. По данным властей Ирана, американцы вернули 150 из них в 1948 году и еще 200 в 2001 году. Но многие экспонаты остаются в США.