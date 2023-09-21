В Перми фильм финского режиссера победил на фестивале "Флаэртиана"

Лучшим фильмом национального конкурса признали картину Алексея Романова "Live in Любимово" о музыканте Клаусе Бургере

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Главный приз XXIII Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана" - "Большой золотой Нанук" - получил фильм "Кого люблю…" финского режиссера Ливии Анны Эмилии Бергер, созданный в копродукции России и Финляндии в 2023 году, рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Фильм рассказывает о двух рабочих, которые приезжают в Финляндию восстанавливать летнюю усадьбу эмигрантов 1918 года из Санкт-Петербурга, среди их наследников - режиссер фильма и ее отец, которые наблюдают за процессом реставрации и ведут с рабочими беседы о жизни", - рассказали в оргкомитете фестиваля, отметив, что этот же фильм победил и в международном конкурсе.

Приз "Серебряный Нанук" за открытие новых тем и новых героев в международном конкурсе, а также приз зрительских симпатий получил фильм "Тайные письма" режиссеров Вайолет Ду Фэн и Чжао Цин (Китай, Германия, Норвегия, США). Еще один "Серебряный Нанук" за оригинальное художественное решение достался фильму открытия фестиваля "Таня. Лето. Зима" российского режиссера Александра Авилова.

Лучшим же фильмом национального конкурса признали фильм Алексея Романова "Live in Любимово" о музыканте Клаусе Бургере, который 20 лет назад переехал из Германии в Пермский край, где обрел семью и единомышленников. Здесь он в любое время года ходит босиком, на всякий вопрос имеет свое мнение, носит звание "Золотой тубы Европы".

Победителем студенческого конкурса "Флаэртианы" стал фильм "Тучи как люди" Евгении Леушкиной о мальчике Жене, живущем на Камчатке вместе с сестрой Оксаной в семье приемной мамы и ее сына Артура.

Всего же, по данным организаторов, за время фестиваля зрители увидели 101 фильм из России, США, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Китая и других стран. Для представителей индустрии кино также прошла кинолаборатория LetsDOC, участники которой приехали в Пермь из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова-на-Дону и других городов. Все они прошли интенсивы по режиссуре монтажа от российских режиссеров Елены Ласкари, Вероники Возняк и индийского режиссера Сайката Секхаресвара Рея. Кроме того, для зрителей были организованы обсуждения киноработ с критиками LetsTalk. Для этого в Пермь были приглашены киновед Всеволод Коршунов и кинокритик Виктория Белопольская.

О фестивале

В 2023 году "Флаэртиана" проходила в Перми с 15 по 21 сентября и была включена в программу празднования 300-летия столицы Прикамья. Фестиваль проводится киностудией "Новый курс" и "Пермской синематекой" при поддержке правительства Пермского края, регионального министерства культуры и Министерства культуры России. Это один из старейших и самых крупных фестивалей документального кино в России. Первая "Флаэртиана" состоялась в Перми в 1995 году и до 2006 года фестиваль проводился один раз в два года. В основе "флаэртиановских фильмов" - длительное наблюдение за человеком, заложенное эстетикой режиссера Роберта Флаэрти.