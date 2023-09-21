Ансамбль Донских казаков открыл Дни культуры Ростовской области в Белоруссии

Экспонаты представят музеи региона, областной Дом творчества, а также "Семикаракорская керамика"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Дни культуры Ростовской области открылись в Белоруссии, на торжественной церемонии открытия свою программу представил Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова. На протяжении четырех дней ведущие творческие коллективы региона выступят на основных крупных площадках Минска, Витебска и Слуцка, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

"Культурный десант из Ростовской области, 760 человек, высадился здесь, в братском Минске. Нам предоставили лучшие площадки в Минске, Витебске, Слуцке. И наши прославленные коллективы - ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Квасова, и Музыкальный театр, и академический театр драмы имени Максима Горького, и другие коллективы - мы хотели представить во всей красе культуру и искусство Донского края", - сказал Гуськов на церемонии торжественного открытия, которую продолжил концерт ансамбля Донских казаков "С верой на службе Отечеству".

Как отметила на пресс-конференции, посвященной открытию Дней культуры Ростовской области, министр культуры региона Анна Дмитриева, творческие коллективы региона представят в Белоруссии обширную программу. "На протяжении всех четырех дней в фойе большого зала "Дворца Республики" будет работать выставка музеев, ремесел и промыслов Дона. Свои экспонаты представят крупнейшие музеи Ростовской области, областной Дом творчества, "Семикаракорская керамика". Также предусмотрено проведение мастер-классов по традиционным ремеслам", - пояснила она.

По ее словам, в программе Дней культуры Ростовской области в Белоруссии - опера "Турандот" и балет "Спартак" в постановке Ростовского государственного музыкального театра, спектакль "Тихий Дон" по одноименному роману Михаила Шолохова, выступления симфонического оркестра Ростовской областной филармонии, народных и фольклорных коллективов.

Она также отметила, что во время презентации культурного наследия Ростовской области были подписаны соглашения о сотрудничестве между несколькими музеями региона и Белоруссией, а также Ростовской областной филармонией и Белорусской государственной филармонией.