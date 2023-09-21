Русский музей открыл выставку популярных иллюстраций из детских книг

В экспозицию вошли иллюстрации к стихотворениям Сергея Михалкова, Самуила Маршака, а также Владимира Маяковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в Михайловском замке выставку "Книжка с картинками", на которой показал наиболее популярные иллюстрации из советских детских книг. Как сообщила пресс-служба музея, выставка будет работать до 20 ноября.

"В Замке представлено более 100 листов оригинальных иллюстраций и обложек к детским книгам 1920-1980-х годов. Среди них уникальные и редко экспонируемые работы Юрия Васнецова, Владимира Лебедева, Евгении Эвенбах, Веры Ермолаевой, Николая Тырсы, Мая Митурича-Хлебникова, Виктора Пивоварова", - говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть знакомые многим с детства иллюстрации к русским и европейским сказкам, детским стихотворениям Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Владимира Маяковского.

Экспозицию построили по хронологическому принципу, она охватывает почти весь советский период. В залах представлены также издания из сектора редкой книги научной библиотеки Русского музея, исторические фотографии.

Как отметили представители музея, большинство рисунков, которые смогут увидеть посетители, давно признаны классикой, поскольку советская детская книга стала "местом приложения лучших художественных сил".