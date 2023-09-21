В Музее кино на ВДНХ пройдет выставка по фильму "Трудно быть богом"

Экспозиция откроется 13 ноября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Костюмы, оружие, украшения и другие предметы реквизита фильма "Трудно быть богом" выставят в Музее кино на ВДНХ в Москве с 13 ноября, сообщила пресс-служба музея.

"13 ноября в Музее кино на ВДНХ откроется выставка, посвященная фильму Алексея Германа "Трудно быть богом". Дата открытия приурочена к десятилетию с мировой премьеры картины на Римском кинофестивале. Основой для выставки послужит коллекция, куда вошло около 1 тыс. предметов, которые были переданы в дар Музею кино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди предметов - собрание костюмов, оружия, украшений и других артефактов, которые позволят погрузиться в кинематографический мир Средневековья, созданный для фильма. Кроме того, выставку дополнит мультимедийное и звуковое сопровождение и отрывки из фильма. "Трудно быть богом" - российский художественный фильм 2013 года по мотивам одноименной повести братьев Стругацких.