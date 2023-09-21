Театр "Кремлевский балет" представил премьеру спектакля "Клеопатра"

"Клеопатра" - последняя постановка основателя театра Андрея Петрова, которую он успел подготовить к премьерному показу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля "Клеопатра" Владимира Качесова в постановке основателя театра "Кремлевский балет" народного артиста РФ Андрея Петрова (1945-2023) прошел в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.

"Клеопатра" - последняя постановка Андрея Петрова, которую он успел подготовить к премьерному показу.

"Сегодняшний вечер, сегодняшний спектакль, сегодняшняя работа посвящены ему [Андрею Петрову]. Думаю, что он был бы как минимум рад тому, что его спектакль звучит на этой сцене", - сказала журналистам перед показом главный балетмейстер театра заслуженная артистка РФ Александра Тимофеева, которая выступила ассистентом Петрова при работе над спектаклем вместе с заслуженным артистом РФ Валерием Рыжовым. Тимофеева отметила, что часто понимала хореографа с полуслова, вспомнить хореографический текст не составляло труда, но когда начали "собирать" балет, было ощущение, что "нет родителя этого спектакля".

Действие балета поочередно разворачивается то в Александрии, то в Риме. Перед зрителями предстают картины сражений, парадные шествия, пиры, мистические эпизоды обращения Клеопатры к богам. Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей".

Художник-сценограф заслуженный деятель искусств РФ Григорий Белов рассказал, что трепетно относился к предложениям Петрова, когда показывал ему свои варианты для постановки. "Я относился трепетно к его движениям, потому что формула режиссера рождается в процессе", - сказал Белов. По словам автора музыки к спектаклю Владимира Качесова, работа кипела, музыка сочинялась в очень быстром темпе, однажды Петров попросил написать музыку к одному из номеров буквально за два часа до репетиции. Он назвал безусловным счастьем работу с хореографом.

Разрушение клише

Как отмечают создатели постановки, Клеопатра была не только обольстительной женщиной, но и незаурядной правительницей, заботившейся о процветания страны. И хореограф-постановщик обращает внимание в первую очередь на этот аспект ее личности.

Петров так говорил о главной героине: "Обычно Клеопатру представляют этакой женщиной-вамп, но на самом деле все не так просто. Она была видным государственным деятелем, мудрым политиком, при котором Египет на протяжении 20 лет оставался независимым государством. И романы с Цезарем и Марком Антонием - а это были совершенно разные отношения - помогали Клеопатре укреплять позиции своей страны". Слова Петрова привели в пресс-службе театра.

В партии Клеопатры на сцену выходит прима-балерина театра "Кремлевский балет" Олеся Росланова. Главные мужские партии в спектакле исполняют премьеры театра "Кремлевский балет" Михаил Евгенов (Гай Юлий Цезарь) и Даниил Росланов (Марк Антоний). Олеся Росланова отметила, что Петров стремился отойти от клише о Клеопатре. "Мы видим, как она развивается как человек, как женщина", - сказала она о своей героине. Росланов признался, что с детства интересовался древними цивилизациями и был рад, когда узнал, что будет поставлен спектакль "Клеопатра". Своего персонажа он назвал неоднозначным. Спектакль, по словам Росланова, останется для артистов как наследие Андрея Петрова.