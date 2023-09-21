Нижегородский драмтеатр открыл сезон премьерой спектакля "Изергиль"

Выбор постановки режиссер-постановщик, в частности, объяснил тем, что сам родился в Молдавии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Нижегородский государственный театр драмы имени Горького открыл сезон премьерой романтической мистерии "Изергиль" в постановке Тимура Галеева. Постановочная группа объединила на сцене драму, музыку, хореографию и живой вокал, передает корреспондент ТАСС.

"В данном случае мы взяли ранние произведения [Максима Горького], то есть те произведения, которые он писал, когда сам был молодым человеком. Я надеюсь, что этот спектакль будет привлекать именно молодежь. Мы также использовали "Макар Чудра", песню о Соколе, песню о Буревестнике, в этих произведениях такие чистые чувства, сильные эмоции, страсти. Мне кажется, что это молодым людям понятно", - рассказал режиссер-постановщик Тимур Галеев.

Он отметил, что в спектакле попытались объединить драму, музыку, хореографию и живой вокал. "Это попытка сделать что-то на стыке", - добавил Галеев. По его мнению, это также поможет привлечь молодую аудиторию в театр.

Выбор "Изергиль" режиссер-постановщик объяснил еще и тем, что он сам родился в Молдавии, где прожил до 18 лет, а рассказ Максима Горького повествует о событиях, происходящих на территории Бессарабии. В спектакле Галеев использовал молдавские народные песни, молдавский язык и постарался объединить свои знания о стране с представлением о ней писателя.

"Эту жизнерадостность, трудолюбие, песни, я постарался от этого оттолкнуться, это передать, чтобы мы все оказались у берега моря молдавской ночью и послушали историю умудренной опытом молдавской женщины, которая, как мне кажется, актуальна всегда", - заключил режиссер-постановщик.

О работе на стыке жанров

Композитор Альфит Фархадшин признался, что ему нравится молдавская музыка и язык этой страны, а работа над своей частью в спектакле позволила ему "в хорошем смысле слова подерзить". "Очень интересно писать материал, писать музыку для такого необычного состава инструментов, есть, конечно, свои сложности, но это для меня возможность немножко в хорошем смысле слова подерзить, поэкспериментировать с музыкой, писать не так, как принято", - рассказал композитор.

В романтической мистерии звучит музыка цыганского оркестра, рок и необычные инструменты, соответственно, работа шла и над хореографией, которую ставила Маша Лутошкина. Однако сама она назвала хореографию пластикой.

"Нужно было понимать, что танцуют не профессиональные танцовщики, а драматические актеры. В первую очередь, мне было важно, чтобы они выражали через тело какое-то содержание роли, и это было во главе угла. Скорее, это можно назвать пластикой нежели хореографией, но обогащать это можно было насыщенностью нутра, работой над содержанием, над проживанием [роли], это мне было интересно", - рассказала Лутошкина.

Сложность работы над спектаклем, который поставлен на стыке жанров, отметил и художник Никита Сазонов. "Образ спектакля родился из мистериальной сущности - это берег моря, это виноград, это большой лист, который трансформируется в течение спектакля и создает эти миры, о которых рассказывает старуха Изергиль, создавая несколько такое фантасмагоричное пространство", - рассказал Сазонов.