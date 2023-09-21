В Иерусалиме открылась выставка о судьбах и творчестве Рахманинова и Шаляпина

Выставка получила название "Сергей Рахманинов - Федор Шаляпин: параллели и пересечения"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Выставка "Сергей Рахманинов - Федор Шаляпин: параллели и пересечения", посвященная судьбам и творчеству двух прославленных деятелей русского искусства, открылась в Иерусалиме, рассказал корреспонденту ТАСС и. о. директора Русского дома в Израиле Герман Грановский. Экспозиция, подготовленная Российским национальным музеем музыки, разместилась на территории Сергиевского подворья и приурочена к 150-летию со дня рождения Шаляпина и Рахманинова.

Выставка рассказывает о жизни двух выдающихся творцов в истории русской музыки, о сходстве и различии их судеб и творческих путей, о параллелях и точках пересечения их жизненных дорог. В экспозицию вошли редкие фотографии, афиши, а также мультимедийная часть, в которой представлены редкие записи фрагментов произведений Рахманинова в исполнении Шаляпина и других артистов.

В церемонии открытия выставки участвовали представители посольства РФ в Израиле, Русского дома, Императорского православного палестинского общества, участники израильских организаций соотечественников и ветеранов. Завершилось открытие экспозиции концертом, на котором прозвучали произведения Рахманинова.

"Очень приятно видеть на деле, что российская культура живет и цветет в Израиле. Взаимное обогащение, взаимный интерес и взаимность в целом - яркие спутники нашего культурного обмена. Рахманинов и Шаляпин - казалось бы, что общего? Об этом рассказывает эта замечательная выставка. Русский дом благодарит Российский национальный музей за предоставленную экспозицию, надеемся на продолжение сотрудничества", - отметил Грановский, поблагодарив также сотрудников Сергиевского подворья за помощь в организации концерта, состоявшегося после церемонии открытия выставки.

Сергиевское подворье

Экспозиция разместилась на территории Сергиевского подворья, возведенного в центре Иерусалима в конце XIX века для приема православных паломников, в том числе членов императорской семьи. После 1917 года подворье на долгие десятилетия оказалось утрачено Россией и было ей возвращено только в 2008 году.

После продолжительной реставрации в июле 2017 года Сергиевское подворье вновь открылось для посетителей, с 2022 года на его территории работает Музей истории российского присутствия на Святой земле. В подворье регулярно проводятся различные выставки и творческие вечера.