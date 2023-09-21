В Твери открылся всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече"

Он будет проходить в течение пяти дней

ТВЕРЬ, 21 сентября. /ТАСС/. XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" открылся в Тверском академическом театре драмы. Особое внимание в программе фестиваля уделяется сохранение правды о Великой Отечественной войне и освещению событий, связанных с ситуацией на Украине, сказал на открытии губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Особое внимание в программе фестиваля уделяется сохранению правды о Великой Отечественной войне и освещению сегодняшних событий, когда наши бойцы, как и их деды, прадеды, сражаются с нацизмом", - сказал Руденя.

По его словам, в Тверской области снималось множество известных фильмов, которые вошли в золотой фонд отечественной кинематографии. "Это около 200 художественных и хронико-документальных фильмов. Здесь снял свою часть киноэпопеи "Война и мир" выдающийся советский и российский кинорежиссер Сергей Бондарчук, который считал, что кино должно служить добру и людям. Именно благодаря такому подходу наше кино вызывает гордость за нашу Родину, за то, что мы являемся наследниками людей, которые создавали и передавали нам великую страну и великую культуру", - сказал губернатор.

Президент фестиваля, народная артистка России Светлана Дружинина выразила благодарность всем, кто пришел на открытие кинофестиваля. Жюри в этом году заранее не смотрело конкурсные картины. "В этот раз мы будем опираться, в первую очередь, на реакцию зрителей. Но это одни из лучших фильмов, снятых в последнее время. Поэтому призываю всем прийти и самим в этом убедиться", - прокомментировал председатель жюри, кинорежиссер Юрий Кара.

О фестивале

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") впервые проходит в Тверской области. В течение пяти дней, с 21 по 25 сентября, показы и мероприятия фестиваля состоятся на семи площадках в Твери, а также в Торжке, Калязине, Кимрах, Бежецке, Торопце, Завидово, Ржеве и Тургиново.

Фильмом открытия станет немое кино "Пиковая дама" 1910 года, показ картины будет сопровождать народный артист России, пианист Юрий Розум. На закрытии кинофестиваля впервые для широкого зрителя представят новый фильм режиссера и президента "Киновече" Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир".

В конкурсной программе "Киновече" этого года участвуют восемь картин: "На солнце вдоль рядов кукурузы", "Хронос", "Русский крест", "Не хороните меня без Ивана", а также премьерные фильмы "Портной из Бруклина", "Легенда о самбо", "Ада", "Туман".

Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля.