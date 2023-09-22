Волковский театр будет сотрудничать с Республиканским театром белорусской драматургии

Как сообщили в Волковском театре, в ближайшее время планируются встречи и совместная работа по организации обменных гастролей, фестивалей, мастер-классов и других мероприятий

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова, старейший театр России, и Республиканский театр белорусской драматургии договорились о об организации обменных гастролей и фестивалей. Меморандум о сотрудничестве был подписан в Ярославле на Международном Волковском фестивале, сообщила пресс-служба Театра драмы им. Ф. Волкова.

"Валерий Кириллов, художественный руководитель ярославского Театра им. Федора Волкова и Светлана Карюкина, директор Республиканского театра белорусской драматургии в ближайшее время планируют встречи и совместную работу по организации обменных гастролей, фестивалей, мастер-классов и других мероприятий в области театрального искусства", - говорится в сообщении.

Республиканский театра белорусской драматургии из Минска представил на фестивале постановку на белорусском языке "Венчание с ветром", режиссером выступил Евгений Корняг. Показ прошел в большом зале КЗЦ "Миллениум".

Международный Волковский фестиваль открылся 19 сентября в Ярославле, он объединил театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Калуги, Саратова, Твери, Ижевска, а также из Армении, Белоруссии и Сербии. В этом году фестиваль посвящен празднованию 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского и проходит под девизом "Островский: современники и современность". Фестиваль объединил постановки пьес знаменитого драматурга, а также спектакли по произведениям современников Островского - русских классиков XIX века. Программа охватывает три площадки и будет представлена в театре драмы им. Федора Волкова, КЗЦ "Миллениум", а также в Доме актера им. Сергея Пускепалиса.

Волковский фестиваль с 2000 года проводится в сентябре в Ярославле. На сцене Театра драмы им. Федора Волкова, первого русского профессионального театра, свои спектакли показывают коллективы из разных стран. На фестивале проходит церемония вручения премии им. Федора Волкова.