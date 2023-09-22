В Петербурге впервые представят иллюстрации Бориса Григорьева к "Братьям Карамазовым"

В экспозицию выставки в Музее Фаберже вошло 58 работ из этой серии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Серию иллюстраций живописца и графика Бориса Григорьева (1886-1939) к роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы" впервые представят публике на выставке, которая откроется в пятницу в новом, недавно восстановленном крыле Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. В ретроспективную экспозицию вошло около 200 произведений из государственных и частных собраний, сообщили в пресс-службе музея.

"Выдающийся живописец и график Борис Григорьев, эмигрировавший из России в 1919 году и получивший широкое признание при жизни, был забыт на родине на долгие годы. Он до конца своих дней тяжело переживал разрыв с Россией, главным мотивом его творчества всегда оставались образы родной страны и ее народа. Сам Григорьев считал себя "первым мастером на свете", и гений его заключался в умении работать в любых жанрах и техниках. Масштабная экспозиция призвана продемонстрировать талант живописца, широту охвата сюжетов и неповторимую экспрессию графических образов", - рассказали в музее.

Иллюстрации к литературным произведениям

Большинство российских любителей искусства знакомы с творчеством Григорьева по его портретам деятелей российской культуры, образам русского крестьянства, бретонским типажам, парижским сценкам. Меньше он известен как иллюстратор литературных произведений.

"Выставкой выдающегося, виртуозного, "первого на свете" мастера Бориса Григорьева мы открываем новую эпоху в истории нашего музея, которому в этом году исполняется 10 лет. На выставке состоится премьера серии иллюстраций Бориса Григорьева к роману Федора Михайловича Достоевского "Братья Карамазовы". Серия была завершена художником 90 лет назад и никогда не выставлялась в России. Мы верны своей миссии поддерживать диалог эпох, восстанавливая утерянные связи и возвращая забытые имена", - передал журналистам слова основателя Музея Фаберже Виктора Вексельберга его представитель.

Серия иллюстраций к роману "Братья Карамазовы" создавалась на протяжении 16 лет. Эти работы были выполнены в США для конкурса Общества библиофилов и снискали славу в 1933 году во время единственной выставки в Нью-Йорке. В связи с Великой депрессией издательский проект так и не был осуществлен, и более 70 лет работы находились в частном собрании. На выставке представлены 58 рисунков из этой серии.

Посетители музея также смогут увидеть полотно Григорьева, посвященное пьесе Н. В. Гоголя "Ревизор" и представляющее в гротескной форме ее главных персонажей. До настоящего момента картина участвовала лишь в зарубежных выставках. Частью экспозиции стали живописные и графические работы, охватывающие все периоды творчества художника, а также проиллюстрированные им редкие печатные издания.

Среди учреждений, предоставивших работы для этой выставки, - Государственная Третьяковская галерея, Государственный комплекс "Дворец конгрессов", Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный Русский музей, Новгородский и Псковский музеи-заповедники и многие другие. Помимо государственных музеев, произведения предоставили петербургская KGallery, московская галерея "Наши художники" и частные коллекционеры. Куратором выставки выступила заведующая сектором русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Тамара Галеева, также являющаяся автором монографии и многочисленных научных статей, посвященных жизни и творчеству Григорьева.

Выставка "Борис Григорьев: "Первый мастер на свете" будет доступна для посещения до 28 января 2024 года. Организатор - Культурно-исторический фонд "Связь времен".