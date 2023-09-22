В Петергофе на празднике фонтанов покажут мультимедийный спектакль "Наставники"

Как сообщил врио гендиректора музея-заповедника Роман Ковриков, в финале постановки зрители смогут увидеть, какими были местные праздники в XVIII веке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Осенний праздник фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф", в этом году посвященный теме наставничества, пройдет в Нижнем парке 22 и 23 сентября. Гостям события, которое считается одним из самых зрелищных в летнем сезоне, представят вечерний мультимедийный спектакль "Наследники".

"В этом году наш праздник традиционно посвящен главной теме года - теме наставничества. И мы решили подойти к этой теме со стороны наследников, ведь мы все являемся наследниками изобретений и мечтаний наших предшественников. Мы выбрали несколько персонажей, которые будут с нами весь праздник и расскажут нам о тех изобретениях, которые сейчас в нашей жизни уже стали повседневными, мы практически их не замечаем, но нам важно понимать их значимость", - рассказал врио генерального директора музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков на пресс-конференции в преддверии мероприятия.

По словам заведующего редакционно-издательским отделом музея-заповедника Александра Белоусова, современный осенний праздник фонтанов в Петергофе сам по себе является наследником традиции, которая была заложена еще Петром I. "Именно тогда зародилась традиция петергофских праздников, сопровождавшихся богатыми иллюминациями и фейерверками, которые носили не только развлекательный характер, но и были наполнены политическими и идеологическими смыслами - в символической форме демонстрировали успехи императорской короны. В XIX веке петергофские праздники стали настоящими массовыми народными гуляниями. <...> Традиция петергофского праздника не завершилась и в советское время, она лишь видоизменилась. И сегодня тот праздник, который проходит у нас каждый год в сентябре - наследник этой огромной традиции, что подчеркивается как в названии, так и в самом спектакле".

Как рассказал генеральный директор студии "Шоу консалтинг" Глеб Абаев, подготовка праздника велась на протяжении почти года. В этом году на Большом каскаде будет еще больше светодиодных экранов, а потому "еще большему количеству зрителей будет комфортно смотреть спектакль", отметил он. Также организаторы подготовили новую конфигурацию сцен, которая позволит вывести артистов ближе к публике. В финале спектакля "зрители смогут увидеть, какими были петергофские праздники в XVIII веке, переместиться в прошлое, находясь в настоящем", - добавил Ковриков.

Кроме того, в пятницу посетители смогут бесплатно отправить открытки, разработанные "Петергофом" и "Почтой России", прямо с праздника. Для тех, кто не сможет побывать на празднике лично, 22 сентября будет организована онлайн-трансляция в сообществе музея-заповедника во "ВКонтакте".

О музее-заповеднике

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, она на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2022 году его посетили 4,9 млн человек.