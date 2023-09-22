В Петербурге назвали лауреатов конкурса композиторов имени Андрея Петрова

Победительницами в номинации "Песня и эстрадный романс" стали Наталья Зайцева и Анна Малышева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сразу два победителя в номинации "Песня и эстрадный романс" - Наталья Зайцева и Анна Малышева - названы на закрытии XVII Конкурса композиторов имени Андрея Петрова в Петербурге. Финал завершился в четверг вечером в Театре музыкальной комедии.

"Конкурс был гораздо сильнее, чем в прошлые разы. Было из чего выбирать. А два замечательных романса набрали одинаковое количество баллов, и разделили первую премию. Жюри было практически одного мнения. Слабее выглядели финалисты в номинации "Андрей Петров XXI века", где исполнялись каверверсии на темы его песен. Здесь награда не была вручена", - сказал ТАСС член жюри, дирижер, народный артист России Сергей Скрипка.

Композитору, пианисту, концертмейстеру Наталье Зайцевой первое место присуждено за романс "Снег идет". Певице и актрисе Анне Малышевой вручена такая же награда за "Романс для мамы". Обе победительницы - воспитанницы петербургской музыкальной школы - написали свои произведения на собственные слова.

Второе место за песню "Движение вверх" жюри присудило Игорю Мещерину. Он же получил и Приз зрительских симпатий. Третья премия за "Элегию" вручена Александру Покидченко. Своей специальной премией - выходом в прямой эфир - его отметило Радио "Орфей".

Всего на конкурс поступило 400 заявок из многих городов России, а также из Армении, Белоруссии, Германии, Киргизии, Латвии, США и Франции. Организатором мероприятия выступил Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова при поддержке Министерства культуры России и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.