"Тайные виды на гору Фудзи" и "KGBT+" стали самыми популярными книгами Пелевина

Согласно данным исследования сервиса "Литрес" и сети книжных магазинов "Читай-город", 60% респондентов отметили, что автор в своих произведениях регулярно предсказывает определенные события и явления

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Романы Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи" и "KGBT+" стали самыми популярными произведениями этого писателя среди российских читателей, свидетельствуют данные совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и федеральной сети книжных магазинов "Читай-город" (имеются в распоряжении ТАСС) в преддверии выхода его новой книги.

29 сентября в России выходит новый роман Пелевина "Путешествие в Элевсин". В преддверии его выхода "Литрес" и "Читай-город" проанализировали данные по продажам его книг в цифровом и бумажном форматах в российских регионах за последние пять лет и выяснили, где творчество писателя пользуется наибольшим спросом, а также какие его книги наиболее популярны.

"Самой популярной книгой автора среди пользователей книжного сервиса "Литрес" за последние пять лет стал роман "Тайные виды на гору Фудзи" в электронном формате. На втором месте - "Непобедимое солнце" (первая и вторая книги), на третьем - это же произведение в аудиоформате", - указано в исследовании. Рейтинг книг "Читай-город" возглавил "KGBT+" - девятнадцатый роман автора, который вышел в 2022 году. В тройку лидеров от "Читай-города" также вошли книги "Тайные виды на гору Фудзи" и "Непобедимое солнце".

Согласно исследованию, больше всего поклонников творчества Пелевина в Москве и Московской области. Среди пользователей "Литрес" писатель также популярен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Тверской области. Рейтинг мест жительства ценителей таланта Пелевина в "Читай-городе" помимо Москвы и Подмосковья возглавляют Севастополь и Томская область.

Виктор Пелевин считается одним из наиболее известных современных российских авторов, практически каждый его роман становится событием в литературном мире. Несмотря на популярность, Пелевин уже много лет не появляется на публике и не дает интервью. В том, что писатель - реальный существующий автор, по данным исследования, убеждены 90% опрошенных. Кроме того, 60% респондентов замечают, что автор в своих произведениях регулярно предсказывает определенные события и явления.

Для исследования аналитики группы компаний "Литрес" и "Читай-город" проанализировали данные по продажам книг в регионах России за последние пять лет (с 1 августа 2018 года по 1 августа 2023 года). Также при составлении рейтинга использовались данные опроса, проведенного в сентябре 2023 года, в котором приняли участие более 800 пользователей старше 16 лет из разных городов России.