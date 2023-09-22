Докфест "Россия" представит спецпрограмму, посвященную СВО

В конкурсную программу фестиваля вошли пять фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. XXXIV Открытый фестиваль документального кино "Россия" в Екатеринбурге представит в этом году спецпрограмму, посвященную специальной военной операции. В конкурсную программу вошли пять фильмов о событиях на Украине, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году в конкурсную программу фестиваля вошло пять фильмов, посвященных событиям на Украине, и была сформирована информационная программа "Опаленная реальность: фильмы, посвященные Специальной военной операции", которая будет показана в Доме кино 4 и 6 октября", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля 6 октября пройдет поэтический вечер о фронтовой лирике с участием автора романов "Крест командора", "Звездная метка", "Караул" Александра Кердана, лауреата Григорьевской поэтической премии, автора книг "Ау-ау" и "День святого Валентина" Игоря Караулова и победителя первого всероссийского турнира "Красная площадь. Время поэтов" в 2016 году Марии Ватутиной. На вечере также состоится показ фильма Павла Фаттахутдинова "Письма с войны" о судьбах солдатских вдов.

"Россия" пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 октября при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число лучших кинофорумов страны наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.