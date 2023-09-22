В Сан-Себастьяне открывается кинофестиваль с участием фильма из России

Ленту Или Малаховой "Привет, мама" представят в номинации "Новые режиссеры"

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне, на котором будут представлены десятки фильмов, в том числе лента из России, начинает свою работу. Как сообщается на его сайте, смотр завершится 30 сентября, когда пройдет церемония объявления победителей 71-го по счету фестиваля.

Лучшая лента смотра получит главную награду - "Золотую раковину". Также жюри выберет лучшего актера и режиссера, которым вручат "Серебряную раковину". В этом году в номинации "Новые режиссеры" представлен фильм режиссера-постановщика Или Малаховой "Привет, мама". Всего за приз в этой номинации поборются 11 фильмов, созданных кинематографистами из 19 стран.

По сюжету драмеди главная героиня Кира, которую играет Дарья Савельева, живет со своей сестрой, роль которой досталась Аглае Тарасовой, и двумя племянницами. Мать сестер, выгнавшая когда-то их из дома, пропала без вести. Ничего менять в своей жизни главная героиня не хочет, она мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется. Продюсером фильма выступила Наталья Дрозд, а сопродюсером - Георгий Шабанов. В фильме также снялись Анна Осипова, Григорий Чабан и другие.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.

В 2021 году лучшим фильмом смотра была признана "Голубая луна" (Crai nou) румынского режиссера Алины Григоре, а в 2022-м - лента колумбийского режиссера Лауры Моры "Короли мира" (Los reyes del mundo).