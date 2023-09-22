Warner Bros. Discovery расширит киностудию в Англии для съемок блокбастеров

Это позволит в 1,5 раза увеличить мощность киностудии

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о значительном расширении киностудии в Уотфорде (английское графство Хартфордшир), в павильонах которой снимались все восемь фильмов о Гарри Поттере. Появление 10 новых звуковых киносъемочных павильонов, расширение производственных и вспомогательных площадей позволит в 1,5 раза увеличить мощность киностудии, сообщает газета The Times.

Строительные работы, по ее данным, должны начаться следующей весной и завершиться в 2027 году, после чего уотфордская киностудия станет основным производственным центром DC Studios, подразделения Warners Bros., ответственного за создание фильмов о Супермене, Бэтмене и Чудо-женщине.

По оценкам экспертов, преображение центра позволит создать около 4 тыс. рабочих мест, будет ежегодно дополнительно приносить в бюджет Великобритании £200 млн ($247 млн).

Киностудия появилась на территории бывшего аэродрома. Впервые авиационные ангары и мастерские были превращены в съемочные площадки во время создания фильма о Джеймсе Бонде "Золотой глаз" (1995). Затем в Уотфорде было снято множество шоу и фильмов, в том числе сериалы "Дом Дракона" и "Игры престолов", а совсем недавно лента "Барби".