Русский музей проведет мультимедийные выставки на новых российских территориях

В экспозицию войдет 21 шедевр из собрания музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский музей организует в учреждениях культуры, расположенных на новых территориях России, выставки, где представит шедевры своей коллекции с использованием цифровых технологий. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова после подписания соглашения о сотрудничестве между Русским музеем и Луганской государственной академией культуры и искусств имени Михаила Матусовского.

"Мы планируем на следующий год выставку в Луганске и Мариуполе, где будет "микст" передвижной выставки, цифровых вещей и мультимедиа контента. Смысл в том, что на ней будет представлен 21 главный шедевр из собрания Русского музея. Мы приступаем к ее производству", - сказала Манилова.

Она добавила, что в октябре планируется запустить совместный просветительский проект с Академией Матусовского в рамках подписанного соглашения. Для этого Русский музей предоставит 20 цифровых копий произведений знаменитых портретистов, в том числе Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского.

"Это не просто соглашение, есть совершенно конкретные вещи. Первое, что будет, это публичный лекторий под условным названием "Золотая летопись русской живописи". На основании оцифрованных работ из фондов Русского музея сделаем качественные копии. У нас в Академии Матусовского есть своя галерея, мы там делаем выставку, и дети из художественных школ новых субъектов России, наши студенты будут погружаться в творчество наших классиков", - сообщил на церемонии подписания ректор Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Валерий Филиппов.

Академия Матусовского в Донбассе - культурно-образовательный комплекс с учебно-методическими и научными функциями. В нем реализуют образовательные программы среднего профессионального, высшего профессионального образования, программы подготовки кадров в аспирантуре и дополнительного профессионального образования.