Матвиенко предложила продлить нацпроект "Культура"

Председатель Совета Федерации считает, что это имеет важнейшее значение для полноценной интеграции новых регионов в культурное пространство России

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить сроки реализации национального проекта "Культура", который завершается в 2023 году, чтобы включить в него мероприятия по возрождению культурной жизни в новых регионах России.

"Многое удалось сделать в рамках национального проекта "Культура", который, как известно, завершается в этом году. Мы считаем целесообразным продлить действие национального проекта. Это позволит, в частности, включить в него мероприятия по возрождению культурной жизни в наших новых регионах, восстановлению там знаковых историко-культурных объектов, по поддержке местных творческих коллективов", - сказала спикер СФ на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

По ее словам, все это имеет важнейшее значение для полноценной интеграции новых регионов в культурное пространство России.

Одним из главных достижений Матвиенко назвала принятие по инициативе Совфеда закона о нематериальном этнокультурном достоянии, который очень ждали в регионах. "В развитие положений закона теперь должна быть принята Концепция сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния России. Сейчас идет ее активная проработка", - сказала председатель СФ. Она добавила, что в ходе форума прозвучали предложения по концепции, и пообещала сделать все, чтобы они были максимально учтены.