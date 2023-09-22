Совфед проработает вопрос финансирования развития исторических поселений

Как считает председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, малые города и исторические поселения могут играть гораздо большую роль в развитии экономики и туризма в регионах

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации вместе с регионами и профильными министерствами проработает вопросы правового регулирования поддержки исторических поселений, в том числе внедрения механизма финансирования программ по их развитию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Актуальными остаются вопросы, связанные с сохранением и развитием исторических поселений. Их потенциал раскрыт далеко не в полной мере <...>. На наш взгляд, правовое регулирование поддержки исторических поселений нуждается в доработке. В частности, необходим четкий механизм финансирования программ по их развитию. Вместе, такой единой командой палаты регионов, субъектов Федерации вместе с федеральными министерствами мы очень плотно сейчас этим займемся", - сказала спикер СФ.

Она убеждена, что малые города и исторические поселения могут играть гораздо большую роль в развитии экономики и туризма в регионах, способствовать повышению качества жизни людей.

"Официально на федеральном уровне у нас насчитывается 45 исторических поселений. Конечно, этот вопрос требует переосмысления, какие критерии отнесения, какие дополнительные возможности получат эти регионы", - отметила председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, речь идет о том, чтобы создать условия для их развития. "Эту тему мы взяли на карандаш. И вместе с министерством культуры будем отрабатывать, в том числе смотреть на другие территории, которые можно отнести к историческим поселениям", - сказала Матвиенко.