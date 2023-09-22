В Петербурге более 15 тыс. человек посетили цирковой фестиваль "Без границ"

В 2023 году золотые награды завоевали артисты из России и Китая

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваля циркового искусства "Без границ", проходивший с 14 по 17 сентября в Санкт-Петербурге, посетили более 15 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

"За четыре фестивальных дня с 14 по 17 сентября Цирк на Фонтанке посетили более 15 тыс. человек", - говорится в сообщении. За время проведения смотра зрители увидели шесть цирковых шоу, "которые онлайн посмотрело около полумиллиона человек по всему миру".

В 2023 году золотые награды завоевали артисты из России и Китая. В пресс-службе также рассказали, что, по словам экспертов, популярность фестиваля увеличилась в два раза по сравнению с показателями 2022 года.

О фестивале

После того, как в 2022 году организаторы фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, созданного князем Монако Ренье III в 1974 году, направили официальное письмо об отказе от участия артистов из России, было принято решение о проведении Международного фестиваля циркового искусства в России. Он проводится Министерством культуры России совместно с "Росгосцирком". Впервые смотр состоялся в ноябре 2022 года. Тогда в нем приняли участие более 150 артистов из 20 стран, а в 2023 году - 200 артистов разных жанров из 16 стран.