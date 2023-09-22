На фестивале в Твери показали фильм "Великая Отечественная в фотохронике ТАСС"

Режиссером картины является Наталья Метлина

ТВЕРЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в фотохронике ТАСС" состоялся в Твери в рамках XVII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече". Фильм рассказывает о фотографиях военных лет и судьбах журналистов, которые их отсняли, рассказала продюсер - руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

"Фильм очень необычный <...> тем, что мы впервые показываем фотографии военных лет и рассказываем о судьбах тех журналистов, которые делали эти фотографии. На протяжении всех 119 лет мы всегда оставались государственным новостным агентством, 97 лет в составе ТАСС работает уникальное подразделение, которое называется "Фотохроника ТАСС". Наши журналисты были свидетелями всех основных исторических событий. Только с начала XX века и до 1990-х годов у нас [вышло] более 1 млн исторических кадров", - сказала она.

Титова добавила, что документальный фильм создан совместно с телеканалом "Звезда". Он рассказывает о том, что осталось за кадром, прежде всего о судьбах журналистов. По ее словам, работа над фильмом велась два года, премьера состоялась 9 мая 2022 года. Режиссером фильма выступила ведущая телеканала "Звезда", журналист Наталья Метлина. Продолжительность фильма - 52 минуты. Титова подчеркнула, что фотография создает яркие образы, и стоит нам услышать названия "Знамя Победы", "Комбат", как сразу в памяти возникают картины, известные всему миру.

Спецпоказ состоялся в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история". В документальном кино использовано более 70 архивных фотографий агентства. В картину также вошли кадры кинохроники, уникальные домашние видеосъемки военного фотокорреспондента агентства Евгения Халдея и снимки фронтового репортера ТАСС Николая Кубеева, сделанные им в 1941 и 1942 годах, но так и не попавшие в редакцию в годы Великой Отечественной войны. Их передал в агентство сын военкора лишь в 2021 году. В съемках картины участвовали дети корреспондентов ТАСС Анна Халдей и Михаил Кубеев, а также сотрудники и ветераны агентства.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") 21 сентября открылся в Тверской области. Он проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. Президентом кинофестиваля является народная артистка России Светлана Дружинина. ТАСС является генеральным информационным партнером "Киновече".