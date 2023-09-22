В Забайкалье на открытии фестиваля памяти Лундстрема выступил Игорь Бутман

На сцене также выступил камерный оркестр государственного джазового оркестра имени Олега Лундстрема

ЧИТА, 22 сентября. /ТАСС/. Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман выступил в Чите на открытии второго фестиваля, посвященного джазовому музыканту Олегу Лундстрему. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Забайкальского края.

"Программа в этом году у нас очень насыщенная, продолжительная. Очень приятно, что в этом году более семи муниципальных районов будут встречать фестиваль на своих территориях", - сказала на торжественном открытии министр культуры региона Ирина Левкович.

Помимо Бутмана, на открытии фестиваля выступил камерный оркестр государственного джазового оркестра имени Олега Лундстрема. Сам фестиваль продлится до 8 октября. Концерты запланированы в Чите, Петровск-Забайкальском, Нерчинске и других городах Забайкалья. В рамках мероприятия впервые в Чите будет организована международная образовательная программа Творческой мастерской Леонида Лундстрема. Здесь обучат более 70 молодых музыкантов из Монголии, Китая, Дальнего Востока и Старобешевского района Донецкой Народной Республики, шефство над которой взяло Забайкалье.

"Олег Леонидович Лундстрем, мне кажется, много сделал именно для русского джаза, для музыки. Он писал много на национальные темы <…>. Для меня огромная честь и радость стоять здесь. Забайкалье для меня - это родина предков. Но здесь я себя чувствую, как дома", - сказал скрипач Петр Лундстрем на открытии фестиваля.

Также на фестиваль Олега Лундстрема в Читу впервые приедет ансамбль скрипачки Татьяны Гринденко и композитора Владимира Мартынова Opus Posth. Они исполнят культовое произведение "Дети выдры" с пермским хором "Млада" и тувинским ансамблем горлового пения "Хуун-Хур-Ту". А дирижер и композитор, заслуженный артист России Сергей Казюлин представит в Забайкалье мировую премьеру. Специально для фестиваля он сделал аранжировку музыки Сергея Рахманинова.

Фестиваль Лундстрема впервые провели на родине джазмена, в Забайкалье, в 2022 году.

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию, в 1984 году музыканту присвоили звание Народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России. Леонид Лундстрем - его племянник, а Петр Лундстрем - внучатый племянник.