Члены Оскаровского комитета России не видят смысла выдвигать фильмы

Американская киноакадемия в нынешней политической обстановке вряд ли примет на рассмотрение картину из России, считают входящие в комитет режиссеры

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", в нынешней политической обстановке бессмысленна. Американская киноакадемия вряд ли примет на рассмотрение картину из России, считают режиссеры, которые входят в Российский оскаровский комитет.

"Оскаровский комитет давно не собирался, потому что какой "Оскар" в нынешней ситуации? Даже если Россия отправит [картину на "Оскар"], ее не примут. Зачем напрашиваться? Понятно, мы стоим в противостоянии прежде всего с Соединенными Штатами", - сказал ТАСС кинорежиссер Карен Шахназаров.

Ранее продюсер Федор Попов, который входит в комитет, сообщил ТАСС, что работа Российского оскаровского комитета приостановлена, Россия не будет выдвигать фильм на "Оскар" в 2023 году. При этом информации о роспуске организации не поступало. Пресс-служба президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не ответила на запрос ТАСС. Попов также заявлял, что, по его мнению, выдвижение фильма на "Оскар" выглядело бы неуместно "в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам".

Решение не отправлять фильм на "Оскар" Шахназаров назвал правильным. Он также усомнился в целесообразности существования организации в текущей ситуации. "На мой взгляд, эта организация уже и не существует, три года вообще ничего про это не слышно. Думаю, она сама по себе исчезла, но никакой проблемы в этом я не вижу", - добавил собеседник агентства.

Позицию Попова и Шахназарова также поддержал входящий в комитет режиссер Дмитрий Месхиев. "Считаю, что это не целесообразно и не нужно", - сказал он ТАСС в ответ на вопрос, стоит ли выдвигать фильм от России на "Оскар".

В свою очередь другой член комитета, кинопродюсер Сергей Мелькумов считает, что комитет должен продолжать свою работу. "Конечно", - сказал он ТАСС на вопрос, нужен ли Российский оскаровский комитет в сложившихся условиях. - "Про роспуск Оскаровского комитета я ничего не знаю, почему его надо распускать, тоже не понимаю".

История вопроса

Российский оскаровский комитет традиционно в сентябре-октябре выдвигал от страны картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В 2022 году это не произошло. Тогда мнения кинематографистов разделились: режиссеры Алексей Учитель Андрей Кончаловский сказали ТАСС, что Россия должна выдвинуть свой фильм на "Оскар", несмотря на политическую обстановку. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.

В сентябре 2022 года на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что "президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил ТАСС, что не согласен с этим и выходит из комитета. Вслед за ним из комитета вышло большинство кинематографистов.

Комитет выдвигает фильмы на американскую кинопремию, далее формируются так называемые "короткие списки". Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). 96-я церемония вручения "Оскаров" пройдет 10 марта 2024 года.