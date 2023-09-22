Именно поэтому мы крестимся справа налево

Специальный проект ТАСС "Иконографика" повествует о становлении и расцвете самобытной традиции православной иконописи с XIV до XVIII века.

Авторы материала в каждой главе погружаются все глубже в каноны иконописи. Первая глава — "Истоки" — расскажет читателю о том, что вообще такое икона и какие сюжеты допустимы. Следующая глава — "Герои" — представит, кого могут изображать на иконах и как их отличить друг от друга. В третьей главе — "Пространство" — на примере иконы "Страшный суд" описывается значение правой и левой сторон в устройстве божественного мира иконы. Четвертая глава — "Детали" — раскроет значение жестов и одежд святых.

Подробнее о всех секретах иконописи — в нашем спецпроекте.

