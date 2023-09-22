Более 1,2 тыс. российских фильмов получат господдержку к 2026 году

В 2023 году количество таких фильмов достигнет 857, следует из прогноза Минэкономразвития

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число национальных фильмов, которые получат государственную поддержку на производство, к 2026 году превысит 1,2 тыс. В 2023 году количество таких фильмов достигнет 857, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"Количество национальных фильмов, получивших государственную поддержку, достигнет 857 ед. к концу 2023 году (1 266 ед. к 2026 году)", - указано в документе, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Кроме того, согласно прогнозу, в этом году число проведенных киномероприятий составит 252, к 2026 году оно увеличится до 433.