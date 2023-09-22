В Архангельске открылась выставка о северных женщинах и материнстве

Из 35 заявок были отобраны проекты двух художниц из Москвы, двух - из Санкт-Петербурга и одной из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка современных художниц о северной женщине и материнстве "Мама дома. Колыбельные" открылась в Гостином дворе Архангельска. Как рассказала ТАСС куратор выставки Анна Злотко, это итог летних резиденций проекта "Мама дома", который проходил в Пинежском районе для художниц с детьми.

"Это итоговая выставка проекта "Мама дома", он направлен на поддержку творческих мам с детьми. В деревне Чакола Пинежского района мы оборудовали дом, чтобы туда могли приезжать будущие мамы, художницы с детьми, целые творческие семьи, - сказала Злотко. - Мы выбрали единую тему колыбельных, чтобы объединить пять историй пяти художниц, которых мы выбрали в ходе конкурса. Все они в период декрета как бы немножко поставили крест, либо взяли паузу на своей работе. И нам хотелось дать им небольшой толчок, помочь им и организовать творческое путешествие на русский север".

Из 35 заявок были отобраны проекты двух художниц из Москвы, двух - из Санкт-Петербурга и одной из Архангельска. Это Анна Коробейникова, Марина и Ярослав Дворские, Ксения Воскобойникова, Наталья Гриценко и Екатерина Чащина. В течение 7-14 дней каждая из них приезжала в резиденцию с детьми или семьей и работала над своим проектом. "Таких институций в России на данный момент больше нет, - отметила собеседница агентства. - Тема материнства активно обсуждается, но все забывают про острый вопрос, как совмещать материнство и профессиональную деятельность и материнство и творчество. Для творчества нужно лишнее время, которого у мам, к сожалению, нет".

Художницы исследовали тему колыбельных. Как говорит Злотко, процесс создания колыбельной и объектов современного искусства во многом схожи: авторы описывают то, что они видят или чувствуют вокруг себя. Колыбельные на севере были разными. Например, величальными с пожеланиями ребенку, а были и на тему смерти.

Пространство женщины

Выставочное пространство разделено на несколько частей занавесями. Прообраз - так называемая кутная занавеска, которая в северном доме отделяла место, где работала женщина. Его называли бабий кут, а также солныша, шомыша, на Пинежье бытовало название "задоски". В первой части представлены пять классических северных рубах, которые декорировала каждая из участниц. У кого-то представлена вышивка, у кого-то печать краской и роспись. У каждой из фигур можно послушать дневник, который художницы вели в арт-резиденции. Записи озвучила актриса Архангельского театра драмы Мария Степанова, получилось пять моноспектаклей.

За еще одной занавеской показаны работы участниц. Например, у Коробейниковой - это огромный сарафан, свисающий с потолка, в который можно забраться и спрятаться. Она описывает его так: "Я увидела там не себя, а маленькую девочку Петру, которая дарит свою любовь травинкам, птичкам и собачкам, укрывая их от ночи".

Воскобойникова в своей работе показывает лиминальность. Этот термин означает пороговое состояние между двумя стадиями развития человека или сообщества. "Она очень глубоко погрузилась в тему, что женщина во время родов и сама как переходное состояние, и процесс родов как переходное состояние", - пояснила Злотко.

Композитор Ярослав Дворский написал серию колыбельных, которые звучат на выставке. "От колыбельной засыпания, через колыбельную сна до фактически звука будильника", - отметила куратор выставки.

За следующей занавеской скрывается пространство для мастер-классов, которые будут проводиться на выставке. Кроме того, любой посетитель может присесть за стол и что-нибудь на тему экспозиции вышить на скатерти. Выставка будет работать до 22 октября. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.