Музыкальный фестиваль "Мой Рахманинов" пройдет от Калининграда до Якутска

Его проведут с 21 октября по 11 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Мой Рахманинов", посвященный 150-летию со дня рождения композитора, пройдет в четырех городах России с 21 октября по 11 декабря. Программу представил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС автор идеи и руководитель проекта, президент Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело.

"Фестиваль, посвященный моему любимому композитору, состоит из девяти концертов и охватывает всю Россию - от Калининграда до Якутска. Концерты пройдут также в Курске и Нижнем Новгороде. Особенность фестивальной программы состоит в том, что в нее войдут этюды-картины и романсы композитора в сопровождении симфонического оркестра. Сергей Васильевич сам любил делать такие транскрипции, так что мы в данном случае следуем его пристрастиям", - сказал маэстро. К созданию транскрипций он привлек лауреатов и участников Всероссийского конкурса молодых композиторов "Партитура", где работал в жюри.

Дирижер выразил признательность Президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал этот проект. Встретил он и горячую заинтересованность на местах. "Это приятно, когда ты имеешь очень много друзей по всей России", - заключил Мастранджело.

"Мне очень нравится название фестиваля, ведь музыка Рахманинова - очень личная, очень близкая собственному сердцу - и в этом ее главная сила. И у каждого на этих встречах будет свой Рахманинов", - убежден пианист, заслуженный артист России Александр Гиндин. Он выступит на открытии фестиваля в Калининграде и проведет там мастер-класс в филиале Центральной музыкальной школы-академии исполнительского искусства "Балтийский".

В концертах примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония", симфонический оркестр Якутской государственной филармонии "Simphonica ARTica", которым Мастранджело руководит вот уже 12 лет.

Это второй в 2023 году рахманиновский проект маэстро Мастранджело. Минувшей весной и летом под его художественным руководством в Петербурге прошел фестиваль "Сергей Рахманинов. Последний романтик".