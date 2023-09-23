В Москве открылась выставка к юбилеям Пушкина, Тютчева и Аксакова

Экспозицию разместили в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Выставка, приуроченная сразу к трем юбилеям - 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева и 200-летию со дня рождения И.С. Аксакова, - открылась в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля.

Основой экспозиции стала славянская тема. На выставке представлены подлинные живописные и графические портреты поэтов, фотографии, рукописи, письма, личные вещи и многое другое.

Отмечается, что творческие и жизненные пути авторов пересекались. Поэзия Тютчева получила признание в 1836 году после публикации цикла стихов в пушкинском "Современнике". Через год Тютчев написал стихотворение на смерть Пушкина. Спустя 43 года Аксаков выступил на открытии памятника Пушкину на Тверском бульваре.