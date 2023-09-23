В Хабаровске фестиваль "Арсеньев Live" собрал более 400 артистов

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что в организации мероприятия задействованы свыше 200 человек из 15 регионов

ТАСС, 23 сентября. Масштабный аудиовизуальный фестиваль "Арсеньев Live", посвященный 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, собрал в Хабаровске более 400 артистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Более 400 артистов выйдут сегодня на сцену на площади Ленина. Более 6 часов продлится программа. В организации фестиваля задействованы свыше 200 человек из 15 регионов России. Специально для "Арсеньев Live" написано и аранжировано 60 минут оригинального музыкального сопровождения, медиахудожниками создано 15 тыс. кадров уникальной 3D-графики", - говорится в сообщении.

Показ фильма "Дон Кихот" открыл фестиваль, после этого начался концерт: на сцену вышли хедлайнер мероприятия - группа "Пелагея" и особый гость - всемирно известный пианист, заслуженный артист РФ Борис Березовский.

В роли рассказчика в образе Саввы Мамонтова - промышленника и мецената, основателя первой "Русской частной оперы", жившего на рубеже XIX-XX веков, выступает актер, режиссер и драматург Евгений Гришковец. "Кульминацией праздника станет трехмерная видеопроекция на здание правительства Хабаровского края", - добавили организаторы.

Впервые фестиваль "Арсеньев Live" в Хабаровске состоялся в 2022 году. Он был посвящен 150-летию со дня рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.