К 370-летию Забайкалья показали спектакль под открытым небом об истории региона

Также на стадионе состоялось шествие делегаций районов края

ЧИТА, 23 сентября. /ТАСС/. Масштабный спектакль под открытым небом "Забайкалье - золотая моя колыбель" об истории региона показали на стадионе "Юность" в Чите во время празднования 370-летия вхождения края в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Спектакль, посвященный 370-летию российского Забайкалья, отразил многообразие его культурных традиций. На стадионе развернулось масштабное действо с несколькими блоками, отражающими историю развития Забайкальского края, начиная с древних времен и до современности. Тысячи артистов поделились со зрителями красотой и уникальностью этого уголка нашей страны", - сообщили в пресс-службе.

Также на стадионе состоялось шествие делегаций районов края. В нем приняли участие более 3 тыс. школьников, студентов и взрослых. Делегации представили, чем славятся их муниципалитеты.

На площади Ленина в этот день стартовал двухдневный фестиваль брендов "370. Наш путь". Здесь делегации районов презентуют бренды и изделия, созданные жителями Забайкалья. Жюри фестиваля выберет самую оригинальную выставку и презентацию. Район-победитель получит приз - 250 тыс. рублей.

В первой половине XVII века Забайкалье начали осваивать русские первопроходцы. Земли за Байкалом (территории современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области) они именовали Даурией - по названию населявшей регион монголоязычной народности дауров. 24 сентября 1653 года казаки во главе с землепроходцем Петром Бекетовым заложили Иргенский острог, ныне село Иргень Читинского района Забайкальского края.