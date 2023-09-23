В Северной Осетии после реставрации открыли дом-музей поэта Блашка Гуржибекова

Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что во дворе установили памятник поэту

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Дом-музей поэта Блашка Гуржибекова открыли после реставрации в станице Ново-Осетинской Моздокского района. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Сегодня в станице Ново-Осетинской Моздокского района после реставрации открыли дом-музей, в котором жил осетинский поэт, основоположник дигорской художественной литературы, офицер, участник русско-японской войны 1904 года Блашка Майрансауович Гуржибеков", - говорится в сообщении.

Реставраторы воссоздали первоначальный вид дома. Были обновлены стены, отреставрированы части окон, а двери создали по сохранившимся образцам и фотографиям того времени. Уцелели уникальные росписи на деревянных рамах и настоящая каменная печь. Во дворе установлен памятник поэту и будет заложен фруктовый сад.

"Сохранение памяти об осетинском поэте и воине - большое и важное дело! Уверен, дом-музей Блашка Гуржибекова станет еще одной точкой притяжения на карте культурных объектов Северной Осетии", - отметил глава региона.

Гурджибеков писал исключительно на дигорском диалекте осетинского языка. В своих произведениях он использовал народные пословицы, поговорки и афоризмы.