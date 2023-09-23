В Нижнем Новгороде состоялась премьера оратории Генделя

Спектакль прошел в концертном пакгаузе на Стрелке Оки и Волги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Премьера оратории композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя "Триумф времени и разочарования" в совместной постановке международного Дягилевского фестиваля и Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина состоялась в концертном пакгаузе на Стрелке Оки и Волги. Как рассказала журналистам режиссер-постановщик Елизавета Мороз, ее намеренным решение было сделать спектакль в агрессивной визуальной манере.

"Спектакль сделан в достаточно агрессивной визуальной манере. Я честно скажу, что этот спектакль тяжело смотреть, и это намеренное мое решение. В любом случае, за какую бы музыку, за какие бы пьесы мы ни брались, не стоит ставить произведение, если ты не считаешь, что это произведение как-то взаимодействует с сегодняшним днем, иначе это превращается в музей, а опера не должна быть музеем", - рассказала Мороз.

По словам режиссера, изначально она не была большим поклонником конкретно этого произведения, однако в процессе полюбила его. "Режиссер здесь сталкивается с огромным полотном, мы привыкли говорить про Вагнера, что это какие-то полотнища, но для меня здесь Гендель примерно равнозначен", - добавила Мороз.

Она пыталась придумать историю, которая рассказывал бы о жизни человека. "Более того, я пыталась сделать так, чтобы красота была максимально приближена к человеку, потому что, мне кажется, что красота - это все мы с вами, это человек", - заключила режиссер.

Такая постановка театром ставится впервые, она позволяет выявить все лучшие моменты в музыке Генделя и насладиться ею, отметил художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Исполнитель партии Разочарования Андрей Немзер обратил внимание на интенсивность постановки, которая достигается за счет большого количества действий на сцене. "Ты все время находишься в этом творческом драйве, тебя не выбрасывает из процесса. С одной стороны, это выматывает, с другой стороны, это дает второе дыхание и хочется продолжать", - сказал он.

Работа оркестра и выбор оратории

Дирижер-постановщик Дмитрий Синьковский объяснил выбор первой редакции оратории тем, что она стала знаковой для Генделя и сыграла большую роль в становлении его творчества. Оркестр La Voce Strumentale в этой постановке совершил "маленькую революцию и небольшой подвиг", отметил он.

"Мы привели огромное количество новых музыкантов. <…> Те новые ребята, прекрасные, замечательные, талантливые, практически не соприкасались с этой музыкой ранее. Для меня такие проекты как "Триумф времени" являются своего рода образовательными проектами для нашего оркестра. На таких произведениях мы выращиваем вкус, развиваем язык и вырабатываем свой собственный стиль", - сказал дирижер.

Проект стал первым, в котором оркестр в полном составе играет на исторических инструментах.