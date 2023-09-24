В Чите открылась обучающая творческая мастерская Леонида Лундстрема

Всего в мастерской будут обучаться более 70 студентов

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Международная образовательная программа "Творческая мастерская Леонида Лундстрема" впервые открылась в Чите в рамках фестиваля, посвященного джазовому музыканту. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Забайкальского края.

"В концертном зале "Забайкальских узоров" сегодня открылась международная образовательная программа "Творческая мастерская Леонида Лундстрема". Поучаствовать в ней приехали ребята не только с разных уголков Забайкалья, но и из Старобешевского района ДНР, Монголии и Китая", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Всего в творческой мастерской будут обучаться более 70 студентов. Они примут участие в мастер-классах от преподавателей из Москвы и Монголии. Занятия будут организованы на базе Забайкальского краевого училища искусств.

Второй фестиваль Олега Лундстрема начался 22 сентября с выступления саксофониста Игоря Бутмана. В его рамках запланировано 16 концертов в семи районах Забайкалья. Фестиваль включает три условных направления: джаз, классическую музыку и тему любви к Родине в искусстве.

Олег Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию, в 1984 году музыканту присвоили звание Народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России. Леонид Лундстрем - его племянник.