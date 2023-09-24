Путин поприветствовал участников фестиваля "Поют дети России"

Глава государства отметил, что это мероприятие развивает песенную культуру молодежи

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", проходящего в Астрахани. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш замечательный фестиваль - всегда настоящий праздник для любителей музыки и хорового пения, - отметил президент. - Такие интересные, неординарные проекты востребованы во все времена, они объединяют молодежь, служат развитию песенной культуры, творческому воспитанию личности и, конечно, приобщают ребят к непреходящим духовно-нравственным ценностям, богатейшим традициям нашего искусства".

В этом фестивале принимают участие юные исполнители, живущие в разных регионах страны, а также известные певцы и звезды оперной сцены.

Глава государства выразил уверенность, что финал фестиваля станет для всех присутствующих ярким, вдохновляющим событием, оставит самые добрые впечатления.