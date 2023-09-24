Владимир Мартынов напишет музыку для спектакля об Айвазовском

Постановку объединят с выставкой работ Айвазовского в Ярославском художественном музее

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Театр драмы им. Ф. Волкова, старейший театр России, в декабре представит постановку о природе гениальности, предметом исследования станет жизнь художника-мариниста Ивана Айвазовского. Музыку к спектаклю напишет композитор Владимир Мартынов, спектакль будет объединен с выставкой работ Айвазовского в Ярославском художественном музее из собрания Русского музея, сообщил ТАСС главный режиссер Волковского театра, постановщик и креативный продюсер проекта Александр Созонов.

"Это мультижанровый проект, соединяющий несколько видов искусства. Специально для проекта музыку пишет Владимир Мартынов, его произведения можно будет услышать как во время спектакля, так и на выставке в музее. Над пьесой работает Светлана Гиршон, видеоряд создаст оскароносный режиссер-мультипликатор Александр Петров. Внутри повествования будет находиться поэтическое исследование: что такое гений, должен ли он быть в конфликте с собой, должна ли у него быть бурная жизнь, что такое вдохновение", - сказал Созонов.

В спектакле повествование будет идти от лица ангела-хранителя Айвазовского. По замыслу авторов, каждого гения сопровождает свой ангел-хранитель, он пытается разобраться, заполнить бумаги, представить своего подопечного в небесной канцелярии. "Он отчитывается перед вечностью, но в то же время рассуждает, что такое гений. Потому что ангел - вовсе не гений, гением может стать только человек", - отметил Созонов.

По его словам, в постановке исследуется, как энергия одного искусства переходит в другое, как на стыке живописи и музыки меняется "агрегатное состояние смысла".

Центральной картиной выставки станет полотно "Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца", именно вокруг нее будет создана интерактивная мультимедийная инсталляция. "Если говорить про гения как высшее проявление Бога в человеке, когда мы вдохновлены, когда мы любимы, когда мы понимаем, что мы на своем месте, то гений - каждый. И это искра, которая есть у каждого, момент соприкосновения с другим человеком, мастером, другом, который должен нас поддержать в переломный момент. У Пушкина был Державин, а у Айвазовского был Пушкин", - рассказал Созонов. Айвазовский однажды встретился с Александром Пушкиным и был им очарован, поэт стал для него кумиром.

Выставка живописных работ Ивана Айвазовского откроется в середине декабря в Ярославском художественном музее, на ней будет представлено 19 произведений из собрания Русского музея. Экспозицию дополнит спектакль Театра драмы им. Ф. Волкова.