В Саратове почти 22 тыс. человек посетили международный книжный фестиваль

В фестивале участвовали представители из 30 регионов РФ

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Около 21,7 тыс. человек посетили IX международную книжную ярмарку-фестиваль "Волжская волна" в Саратове, что более чем на треть выше показателя прошлого года. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета фестиваля Александр Горохов.

"По итоговым результатам около 21,7 тыс. человек посетили ярмарку-фестиваль "Волжская волна". Это больше прошлого года не менее, чем на 35%", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль проходил на Театральной площади в центре Саратова с 21 по 24 сентября.

Масштаб и нововведения

Увеличившийся интерес граждан, по мнению председателя оргкомитета, связан в том числе с развитием самого мероприятия. По сравнению с прошлым годом его территория выросла в 2 раза - до 2 тыс. кв. метров, количество представленных издательств увеличилось до 140, это представители из 30 регионов РФ, в том числе Крыма, Татарстана, Чувашии, Чеченской Республики, Дагестана, а также официальные представители книжной индустрии стран СНГ. Кроме того, была подготовлена насыщенная фестивальная программа: круглые столы, лекции, мастер-классы.

"Мы превратили ярмарочную программу в настоящую фестивальную программу. Кроме продажи книг у нас были мероприятия креативных индустрий: лаборатория интерактивного кино, показ сериалов, в том числе даже прямая трансляция с "Рыжегофеста" (Всероссийского литературного форума - прим. ТАСС) из Челябинской области, соответственно, там было включение от нас. Плюс даже был неформальный просмотр матча "Спартак" - "Динамо" в субботу в 20:00 (19:00 мск) на главной сцене", - добавил Горохов.

Он отметил, что введенный формат лаборатории интерактивного кино стал востребованным у детей и подростков. Там участники овладевали навыками создания интерактивного фильма и делали собственные видеопроекты. Интенсив провел медиахудожник, дизайнер, специалист Московского политехнического университета Егор Тулин.

Также на фестивале прошли презентации книжных новинок, с читателями встретились популярные авторы, лауреаты и финалисты главных литературных премий России: Григорий Служитель, Алексей Варламов, Алексей Сальников, Ислам Ханипаев. Всего в "Волжской волне" участвовали около 50 писателей.

Фестиваль в этом году проводился Российским книжным союзом на средства Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Российского фонда культуры и проекта "Читающая Россия". Его основными целями стало повышение статуса чтения, развитие культурной и читательской компетентности детей, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров.

В новость внесена правка (в 23:10 мск) - передается с уточнением списка писателей в седьмом абзаце в связи с корректировкой информации со стороны организаторов фестиваля.