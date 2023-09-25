В Петербурге покажут благотворительный спектакль "Диагноз милосердия"

Собранные средства от показа передадут детскому отделению онкоцентра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Благотворительный документально-художественный спектакль "Диагноз милосердия" с личными историями врачей, пациентов и волонтеров будет показан в Шереметевском дворце Санкт-Петербурга. Собранные от показа средства передадут детскому отделению петербургского онкоцентра через благотворительный фонд "Варежка".

"Более 40 врачей ведущих медицинских учреждений города стали героями спектакля, чьи рассказы прозвучат из уст молодых петербургских актеров театра и кино. Проект режиссера Александры Ивановой соединил в себе интервью врачей, пациентов и волонтеров. Собранные в единый сюжет, эти личные истории стали большим драматическим спектаклем, поднимающим вечные вопросы жизни, смерти, смелости, горя и счастья через призму медицинского мира", - рассказали в пресс-службе Музея театрального и музыкального искусства.

Место проведения спектакля перекликается с благотворительной деятельностью рода Шереметевых, владевших этим дворцом в историческом центре Петербурга. Граф Николай Шереметев и его жена Прасковья Жемчугова начали сооружение Странноприимного дома в Москве (сегодня НИИ скорой помощи имени Склифосовского), а после смерти жены Николай Петрович посвятил жизнь помощи нуждающимся. Здание, открытое в 1810 году, стало одним из первых в России учреждений по оказанию медицинской помощи беднякам и помощи сиротам и бездомным. Семья Шереметевых содержала Странноприимный дом вплоть до распада Российской империи.