24 сентября, 22:04

Фильм "Неудержимые-4" возглавил кинопрокат в России

Второе место заняла американская мелодрама "После. Навсегда"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Американский боевик "Неудержимые-4" стал лидером кинопроката в России, собрав 96,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 сентября.

Фильм режиссера Скотта Во рассказывает об отряде самых опасных в мире наемников, выполняющих разнообразные задания: от спасения заложников до свержения диктаторов. Роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие.

Американская мелодрама "После. Навсегда" заняла второе место, собрав 44,5 млн рублей. Фильм, снятый по мотивам книг Анны Тодд, рассказывает об отношениях Тессы и Хардина. Главные роли исполнили Хиро Файнс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд.

На третьем месте - российская комедия "Я богиня", собравшая 25 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает историю школьной учительницы Лены, которая записывается на тренинг "Стать богиней" и меняет свою жизнь. Главную роль в картине исполнила Александра Бортич. 

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