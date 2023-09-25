Умерла актриса из сериала "Глухарь" Ангелина Ноздрина

Ей было 65 лет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино Ангелина Ноздрина умерла в воскресенье на 66-м году жизни. Об этом сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин на своей странице во "ВКонтакте".

"Пришла страшная новость - ушла Ангелина Ноздрина. Гелечка... Актриса Вологодского драматического театра, прослужившая последние 20 лет в этом театре и уволенная год назад вместе с супругом", - написал он.

Чупин добавил, что Ноздрина умерла спустя чуть больше года после смерти ее мужа, заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Таныгина. 12 сентября артистке исполнилось 65 лет.

Ноздрина родилась в Душанбе в 1958 году. С 2000-го жила и работала в Вологде, служила в Вологодском драматическом театре. Исполнила роли в сериалах "Глухарь", "Меч" и "Держи меня крепче".

Таныгин, который также снимался в "Глухаре", умер 10 сентября 2022 года в возрасте 72 лет.